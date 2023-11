Spezia, testa di maiale davanti alla sede del club: "Tempo scaduto"

Nonostante il cambio di allenatore avvenuto ieri, con tanto di presentazione del nuovo tecnico Luca D'Angelo, non si placa la protesta dei tifosi spezzini verso la società. Di questa mattina un episodio ancora più increscioso di quelli che si sono verificati in questi giorni, che assomiglia molto a un'intimidazione da criminalità organizzata. Fuori dalla sede della società, infatti, è stata rinvenuta una testa di maiale mozzata, con sopra uno striscione recante la dicitura "Tempo Scaduto". La società di Via Melara ha subito informato dell'accaduto la Procura della Spezia che si appresta ad aprire un'inchiesta per risalire ai colpevoli di un atto come mai se n'erano visti in passato in questa parte di Liguria.