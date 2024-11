Tutti i primati dello Spezia di D'Angelo

TORINO - Non ci sono più parole per esaltare lo Spezia di D’Angelo, l’unica squadra imbattuta della B, in piena lotta per la promozione diretta, pur giocando con un undici non molto dissimile da quello che nella scorsa stagione evitò la Serie C all’ultima giornata battendo il Venezia, poi salito in A vincendo i playoff. Non ci sono più parole ma ci sono i numeri da raccontare, quelli che premiano il lavoro di Luca D’Angelo detto l’Omone, come lo chiamavano a Pisa: ex difensore di stazza e dall’onesta carriera, fu una colonna del miracolo Castel di Sangro, Anni 90, il momento più alto della carriera lo raggiunse quando segnò al Genoa a Marassi, regalando una vittoria storica agli abruzzesi, espressione di un paesino incantevole (il presidente era un certo… Gravina, durarono due stagioni in B). Riassumendo, il club ligure, oltre a essere l’unica squadra che non ha mai perso (6 vittorie e 6 pareggi), sommando la parte finale dello scorso campionato all’avvio di questa stagione, è imbattuto da 17 partite. La difesa, è la migliore del campionato, 8 reti al passivo. In questo senso preoccupa un po’ la situazione del difensore Bertola, colonna della retroguardia aquilotta ma non solo, anche un bel goleador (già 3 reti in questa B), nonché elemento dell’Under 21 azzurra. Prodotto doc del vivaio spezzino, Bertola va in scadenza contrattuale il prossimo giugno e la società, nonostante le ottime offerte di rinnovo che ha messo sul piatto, non riesce a strappargli il sì. Insomma, anche se D’Angelo ha chiesto alla società di tenerlo comunque fino a giugno, per non perderlo a zero euro a giugno, è possibile che parta a gennaio: lo vuole il Toro ma dietro c’è anche l’Inter, società che storicamente ha ottimi rapporti con lo Spezia, il club che gli sta svezzando Pio Esposito, autore del gol partita sabato nella vittoria sul Modena, 5ª rete per il terzo degli Esposito, su assist del fratello Salvatore, tornato con D’Angelo a livelli eccelsi, segna e fa segnare e soprattutto fa da chioccia al fratellone 19enne che può veramente diventare il centravanti del futuro dell’Italia. Perché questo è il calcio dello Spezia: un collettivo dove ognuno è al servizio del compagno, come se D’Angelo, che da ragazzo si innamorò di Che Guevara, chiedesse ai suoi una sorta di comunismo il campo. Dove le partite si vincono arrivando sulla palla sempre prima, e con più forza, degli avversari. Dove la sagacia tattica e il calcio senza fronzoli di D’Angelo mette il tocco finale. Perché parliamo di un allenatore che, prima di iniziare a farsi un nome a Pisa, ha fatto una gavetta mostruosa con cui s’è costruito il mestiere. Se un club di A, anche importante, volesse puntare su un allenatore di B, non c’è dubbio, D’Angelo è quello che incide di più. Un anno fa si scrivevano le stesse cose per Vanoli al Venezia, solo che l’attuale allenatore del Torino, pur avendo fatto un lavoro enorme in Laguna, disponeva di una grande squadra per la B mentre questo Spezia con D’Angelo da mesi e mesi sta andando oltre i propri limiti, dopo aver ereditato, un anno fa, una squadra che tutti o quasi davano per destinata alla C. Basti dire che l’ultima volta che lo Spezia ha perso era il 13 aprile, 2-0 in casa del Parma che stava andando in Serie A dopo aver dominato la scorsa B. Per non parlare della magia del Picco, la tana tradizionalmente infernale dello Spezia, dove è sempre dura fare punti. Peccato solo per i lavori che stanno non solo limitando la capienza ma hanno appena chiuso la Curva Ferrovia, cuore della tifoseria ligure, una “kop” a… Picco sul campo che sa come trascinare la squadra e intimidire gli avversari. Tutto ciò per spiegare perché lo Spezia è imbattuto nel proprio stadio dal 28 febbraio, quando gli aquilotti inciamparono nella Feralpisalò (0-2). Fra l’altro, già nei prossimi giorni la proprietà statunitense dei Platek potrebbe farsi da perte: chiunque subentri, non interrompa questo sogno, grazie.