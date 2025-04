Lapadula: "Spezia da impresa, in area di rigore ci vivrei"

Vivono per il gol, hanno il gusto sfacciato di comandare l’istinto. La loro natura non la ingabbi in schemi. Con l’ossessione, batteranno sempre il talento. Segnare è ossigeno per loro. Per brevità chiamati bomber. Uno ha appena fatto fuori la Sampdoria, licenziato un mister e un ds, vinto un derby e rilanciato lo Spezia alla rincorsa del Pisa. Ma la storia di Gianluca Lapadula è di più, molto di più.