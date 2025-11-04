Donadoni torna ad allenare dopo 5 anni: guiderà lo Spezia. Il comunicato e i dettagli del contratto

Luca D'Angelo non è più l'allenatore dello Spezia . Ufficiale l'esonero del tecnico, assieme al suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora. "Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, la professionalità e per l'ottimo lavoro svolto fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali". A prendere il posto di D'Angelo sarà Roberto Donadoni . D'Angelo, 54 anni, era arrivato nel novembre 2023, guidando la squadra alla salvezza mentre nella scorsa stagione era riuscito a portare lo Spezia fino alla finale play-off persa poi con la Cremonese. Domenica, però, la sconfitta col Monza ha fatto precipitare le cose con i liguri oggi ultimi assieme alla Samp con appena 7 punti dopo 11 turni.

Donadoni torna in pista: sostituirà D'Angelo

Roberto Donadoni torna in panchina dopo cinque anni di inattività. È lo Spezia del presidente americano Charlie Stillitano ad averlo scelto per invertire la rotta che vede gli aquilotti ultimi in classifica in Serie B. Ufficializzato l'esonero di Luca D'Angelo, che la scorsa stagione aveva portato la squadra alle porte della Serie A perdendo la finale play-off contro la Cremonese. Lo Spezia aveva mostrato segni di ripresa dal punto di vista del carattere nelle ultime tre giornate, tradito solo da due errori clamorosi del portiere Sarr, ma questo non ha impedito a Stillitano di prendere in mano la situazione e decidere nelle ultime ore per il cambio della guida tecnica. Donadoni condurrà il suo primo allenamento questo pomeriggio al centro sportivo di Follo insieme al suo vice Matteo Cioffi. Dovrebbe essere presentato giovedì ed esordire il giorno dopo nel delicato match contro il Bari al Picco.

La nota dello Spezia: contratto fino al 2026

“Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a Roberto Donadoni, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2026. Figura di caratura internazionale, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana tra il 2006 e il 2008, Donadoni vanta una carriera di primissimo ordine, tanto da calciatore – essendo stato stella del Milan degli Invincibili con cui ha conquistato 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni – quanto da allenatore, con oltre 400 panchine tra i professionisti.La sua carriera da allenatore inizia nel 2001, in Serie C1 al Lecco, per poi scalare subito in Serie B, prima a Livorno e poi a Genova, sponda rossoblu. L’approdo in massima serie nel 2005, a Livorno, vedrà i toscani vera rivelazione del campionato, chiudendo la stagione al nono posto in classifica, risultato che permetterà al tecnico di ereditare la panchina della Nazionale Italiana fresca di vittoria del Mondiale 2006, che guiderà per il biennio 2006-2008, fino alla disputa di Euro 2008, che vedrà gli azzurri raggiungere i Quarti di Finale contro la Spagna, uscendo soltanto ai calci di rigore contro i futuri campioni d’Europa. Seguiranno varie esperienze, sulla panchina di club di assoluto prestigio quali Napoli, Cagliari, Parma – nella stagione 2013-2014 sulla panchina dei ducali si classificherà al sesto posto – e Bologna, prima di vivere un’esperienza sulla panchina dello Shenzhen nella Chinese Super League. Con oltre vent’anni di esperienza da calciatore e altrettanti in panchina da allenatore, Roberto Donadoni porta con sé esperienza, carisma e grande competenza, qualità che metterà al servizio delle Aquile. Nella sua nuova avventura in riva al Golfo dei Poeti, mister Donadoni sarà affiancato dal Vice Matteo Cioffi, dai Preparatori Atletici Giovanni Saracini ed Alessandro Buccolini e dal Match Analyst Martino Sofia. Benvenuto Mister!”