Donadoni si prende lo Spezia

Liguri ultimi, il tecnico stasera debutta col Bari. L'ex ct dell'Italia: "Un po’ di ruggine si sente dopo 5 anni, ma in due giorni s’azzera tutto. Però servirà del tempo"
Armando Napoletano
1 min
Donadoni si prende lo Spezia© FOTO SCHICCHI
LA SPEZIA - In Italia, l’ultima volta che si è sistemato sulla fascia, da mister, e non da ala pura qual’era quando metteva gli scarpini, era il 20 maggio del 2018. Allenava il Bologna, venne sconfitto dall’Udinese di Tudor, oggi come allora l’Italia non era ai Mondiali, ed i rossoblù emiliani non avevano ancora innescato Orsolini. Da allora ad oggi, tranne misteriose 14 partite allo Shenzen in C

