Zauli, ex Juve, lascia il Sudtirol

TORINO - «Il Sudtirol comunica che, in seguito a visioni sportive diverse le strade con l’allenatore Lamberto Zauli si dividono consensualmente. La guida tecnica della squadra viene temporaneamente affidata al vice allenatore Leandro Greco e allo staff tecnico in carica. Al mister un ringraziamento e i migliori auguri per il proseguimento della carriera professionale sportiva». Incredibile: campionato non ancora cominciato ed è già divorzio per l'ex della Juventus. Al suo posto potrebbe arrivare Bisoli.