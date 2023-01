Sudtirol, il capolavoro di Bisoli

TORINO - La classifica, è da stropicciarsi gli occhi. Dopo la 22ª giornata il Sudtirol, debuttante assoluto in Serie B, è al 4° posto, qualcosa di inimmaginabile soltanto la scorsa estate. Va dunque riconosciuto al condottiero degli altoatesini, Pierpaolo Bisoli, l’eccezionalità del risultato. L’allenatore di Porretta Terme va in panchina da oltre 20 anni (esordì come vice di Zoff) e in carriera ha già raccolto non poco: condusse il Cesena dalla C alla A in un biennio (2008-10), guidando ancora i romagnoli nella riconquista della massima serie datata 2014, mentre nel 2018 riportava il Padova in B. Per non parlare dell’impresa della scorsa stagione, la salvezza ai playout del Cosenza, preso in corsa a febbraio quando era dato da tutti per spacciato. Ma senza mancare di rispetto ai successi del passato, Bisoli a Bolzano potrebbe fare l’impresa più bella. Perché l’attuale Serie B in estate veniva presentata come una sorta di A2, viste le grandi piazze in lizza e dunque nei pronostici non poteva esserci troppo spazio per la cenerentola Sudtirol. Del resto, prima che Bisoli sbarcasse in Alto Adige (il 28 agosto), stava proprio andando così, viste le tre sconfitte del Sudtirol nelle prime tre gare della loro storia in B. Ma arriva Bisoli, ed è tutto un altro film, quasi un kolossal: resta imbattuto per 12 partite prima di arrendersi a Marassi alla corazzata Genoa; si concede un solo altro ko a Santo Stefano (0-2 dal Modena, l’unica partita sbagliata sotto la sua gestione) e approccia in maniera straordinaria il 2023, vincendo sempre, un filotto di successi aperto il 15 gennaio con l’1-0 al Brescia, proseguito il 21 col colpo di Venezia (0-1), fino alla chicca di sabato scorso nel fortino del Druso: 2-1 alla Reggina che con questo ko ha perso il 2° posto, cioè la zona A diretta. E c’è molto di Bisoli in tutto ciò. Un esempio? Una delle prime mosse che fece appena arrivato, fu bloccare la cessione del centravanti italo-nigeriano Raphael Odogwu, colui che sabato scorso ha steso la Reggina con una doppietta. Oggi Odogwu, debuttante in B, ha segnato 8 reti (senza alcun rigore…), tanti quanti ne hanno fatto acclarati bomber della categoria come Coda (con 4 rigori), Lapadula (1 rigore) e Pohjanpalo (1 anche lui). Ma se non era per Bisoli, oggi Odogwu sarebbe a remare in C, categoria dove non è che avesse numeri strabilianti. Eppure Bisoli ha visto in lui l’uomo giusto per far svoltare il Sudtirol. Al resto ci pensa la solidità di un club condotto in maniera esemplare, facendo la giusta programmazione, che viene guardato con rispetto anche nella vicina Austria, lo scorso autunno si parlò di un interessamento da parte di Red Bull che avrebbe pensato di includerlo nel gruppo di quattro società sotto il suo controllo. Il 5 gennaio, quando il Sudtirol lasciò partire per la Salernitana in A l’emergente Hans Nicolussi Caviglia, non mancavano i profeti di sventura sulle future sorti degli altoatesini. E invece il Sudtirol è ripartito più forte di prima. Certo, Nicolussi Caviglia non era solo il gioiellino della mediana altoatesina in prestito dalla Juve, aveva anche firmato coi suoi gol le vittorie su Parma e Cittadella. Eppure, grazie al grande collettivo operaio creato da Bisoli, oggi nessuno si accorge della sua partenza. Anche perché il mercato è ben condotto dal ds Bravo, impegnato innanzitutto a sfoltire esuberi come Voltan, Capone, Crociata, Barison, Iacobucci e D’Orazio ma portando a Bolzano elementi più che affidabili per la categoria come Celli e Fiordilino oltre a Lunetta (non ancora disponibile), la scommessa Giorgini (difensore prelevato dal Latina in C) e il portiere Minelli, sulla carta un vice del titolare Poluzzi più quotato di Iacobucci. E prima della fine del mercato, fissata per domani alle 20, dall’Atalanta arriverà la punta guineana Moustapha Cissé, 19 anni, che nella prima parte della stagione non ha trovato molto spazio al Pisa. E proprio il Pisa sarà il prossimo avversario (in trasferta) del Sudtirol che andrà all’Arena con 4 punti di vantaggio sulla squadra che lo scorso maggio sfiorava la Serie A nella finale playoff: chi l’avrebbe detto, prima del 28 agosto?