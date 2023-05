Bisoli dopo Sudtirol-Reggina: "Ora non ci accontentiamo! Bari duro ma..."

Sudtirol-Reggina, parla Bisoli

Al termine del match queste le considerazioni del tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi sono stati straordinari, ho trovato un ambiente stupendo facendo un capolavoro, ma ora non ci accontentiamo. Il Bari sarà un avversario duro, ma troveranno pane per i loro denti: il Sudtirol non molla mai. Ora è bello andarsela a giocare, la società e il ds ci supportano: siamo in zona playoff da novembre, ora vogliamo provarci. Lunedì torneremo ad allenarci per provare a compiere un altro piccolo miracolo. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla popolazione in Romagna, perché in questo momento merita il sostegno di tutta l'Italia".