Casiraghi, voglia di stupire: chi è il re dei bomber di Serie B

Tutti si aspettavano i soliti noti a primeggiare nella classifica cannonieri della B: Coda e Pohjanpalo su tutti. E invece in testa alla graduatoria, con 12 reti, c’è un semisconosciuto calciatore (ma con un cognome “nobile”) che prima di sbarcare in B un anno e mezzo fa col Sudtirol mai aveva frequentato la categoria, nonostante il Parma avesse a suo tempo scommesso su di lui senza però mai impiegarlo e mandandolo sempre in giro in prestito. Ma che a Bolzano è un’autentica bandiera, vi gioca dal 2019 e per gli altoatesini ha messo a segno 45 gol in tutto. E senza essere una vera punta, potremmo definirlo un jolly offensivo: tutto questo è Daniele Casiraghi, 31 anni il 10 marzo, l’uomo in più di questa seconda stagione della storia del Sudtirol in B.