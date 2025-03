Castori e Bianco in missione salvezza: la lotta per evitare la Serie C  

Ne avevano bisogno loro. Le loro carriere. E ne avevano estremo bisogno le squadre che hanno accettato di guidare quando altri le giudicavano non allenabili o, quantomeno, non salvabili. Fabrizio Castori e Paolo Bianco sono gli uomini della speranza per Sudtirol e Frosinone, due delle dieci formazioni racchiuse in otto punti a nove giornate dalla fine nella disperata lotta per non retrocedere in C. Ci sono quattro posti da ev