Alex Schwazer sbarca nel mondo del…calcio: andrà al Sudtirol

Alex Schwazer, campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008, entra nel mondo del calcio. In questi primi giorni di ritiro, infatti, il classe 1984 di Vipiteno sta collaborando con lo staff del Sudtirol, squadra che milita in Serie B. "E' una persona che ha grande esperienza e che speriamo possa darci una mano dal punto di vista atletico", ha spiegato il ds Paolo Bravo ai microfoni del Tgr Alto Adige. La società intanto ha ufficializzato l'arrivo di Simone Tronchin. Il 22enne centrocampista ha sottoscritto un contratto triennale con il club biancorosso, con scadenza fissata al 30 giugno 2028 e opzione per la stagione successiva.