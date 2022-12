Ternana, Andreazzoli: "Il Cagliari in attacco è forte. Donnarumma e Favilli out, rientra Defendi"

TERNI - Ternana-Cagliari sarà la seconda di Aurelio Andreazzoli sulla panchina delle Fere. Il 69enne tecnico di Massa ha esordito con una sconfitta tre giorni fa a Venezia dopo poche ore dall'ufficialità del suo nuovo incarico. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo della sedicesima giornata di Serie B contro il Cagliari di Liverani: "Qui c’è voglia di fare bene e progettare, di accontentare chi vuole fare il proprio lavoro. Volevo mettermi in gioco per vedere se sono capace di ripetere quello che ho fatto ad Empoli. Nello spogliatoio ho trovato la stessa voglia che c’era dentro la società. C’è margine di miglioramento. La società non vuole accontentarsi e io meno che meno - aggiunge Andreazzoli -. Noi daremo il 100% per dare sempre il massimo. Il lavoro di Lucarelli non va dimenticato. Penso che a Venezia si è già visto qualcosa, il lavoro è quello di portare la squadra ad essere il credo dell’allenatore. Ovviamente limare questi aspetti necessiterà un po’ di tempo. L’impronta invece va data entro tre settimane: se uno non ci riesce vuol dire che ha sbagliato". Sull'avversario di domani, il Cagliari: "Ha una coppia d’attacco di tutto rispetto, ma noi non siamo da meno. Se il trequartista anomale del Cagliari giocherà male non sarà un problema per noi". Sul modulo e le condizioni di alcuni giocatori: "Donnarumma e Favilli mancheranno, Defendi rientra. Ai giovani bisogna dar spazio, devono fare esperienza e sentirsi anche loro protagonisti. Capanni ha fatto molto bene nel momento in cui è stato chiamato in causa. Il modulo? I giocatori sono adatti per il 4-3-1-2. Se avessi avuto un gruppo inadatto, avrei cambiato modulo. L'allenatore ha il compito di mettere i giocatori in campo in modo da rendere al meglio. Proveremo dunque anche altri moduli perchè non si può mai sapere. I moduli sono solo una dislocazione delle pedine, contano i principi”.