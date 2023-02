Ternana, Bandecchi e la cessione del club: la frase che fa sognare i tifosi

"Vendita? Spero prima del Cittadella"

Queste le parole di Bandecchi: "Non so se sarà l'ultima partita, sicuramente una delle ultime, con abbastanza certezza dico che ho perso l'ultimo derby (nello scorso turno contro il Perugia, ndr). In queste ore dovremmo arrivare alla conclusione della trattativa e a cedere la società. Chi è interessato al club? Dico solo che ci sono trattative in corso e chi acquisterà la Ternana lo farà al 100%, investendo quindi diversi milioni di euro, almeno 20. Mai nessuna squadra di Serie B è stata ceduta a una cifra del genere. Chi verrà renderà felici i tifosi, e comprerà una società sana, senza debiti, e quindi con possibilità di investire, allargando anche le infrastrutture. La Ternana è una delle società più appetibili oggi: ci sono 3 gare in una settimana, dobbiamo far venire meno ogni dubbio. Quindi o il club verrà ceduto o troveremo altre soluzioni. Quando la cessione? Spero prima della gara contro il Cittadella". Una cessione che potrebbe quindi essere immediata, essendo il match in programma domani alle 14.