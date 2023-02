Ternana, Lucarelli ufficiale: torna in panchina dopo tre mesi dall'esonero

Cristiano Lucarelli è, di nuovo, l'allenatore della Ternana. Dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, a seguito del ko col Cittadella, il presidente Stefano Bandecchi ha richiamato il tecnico livornese. Ha iniziato la sua esperienza con i rossoverdi nel 2020 in Lega Pro: al primo anno ha ottenuto subito la promozione diretta con una stagione da record, fatta di 90 punti in classifica e sole 2 sconfitte, a +22 dal Catanzaro secondo. Al primo anno in B ha raggiunto una salvezza tranquilla, chiudendo al decimo posto. L'inizio della stagione 2022/23 è stato più che positivo, con la Ternana che è arrivata addirittura al primo posto. Ma dopo una crisi di risultati (5 gare senza successi), è stato esonerato il 26 novembre. Ora torna in sella, prendendo una squadra all'undicesima posizione e che viene da 4 partite senza vittoria.