Ternana, Bandecchi shock: "Mi hanno spappolato l'occhio, siete contenti ora"

Sembra non finire la lite tra i tifosi della Ternana e il presidente Bandecchi . Il patron del club ha pubblicato una storia su Instagram dove si è messo in mostra con un occhio bendato : “Vai in giro a fare lo scemo, fai sempre il furbo, vuoi dire le cose, discuti e succede sta cosa qua. Signori cosa volete che vi dica: picchia e ripicchia alla fine avete visto com’è andata a finire? Chi la fa l’aspetti. Che vi devo dire? Ora potrete godere tutti. Me l’hanno spappolato quest’occhio ”.

Bandecchi e la lite con i tifosi della Ternana: la ricostruzione

La situazione a Terni non è idilliaca, e il presidente della squadra è nell'occhio del ciclone dopo la sconfitta in casa contro il Cittadella e un post partita acceso nel quale c'è stato un poco edificante scambio di 'vedute' tra Bandecchi e alcuni tifosi con sputi e insulti da ambo le parti, confermato anche in conferenza stampa dallo stesso protagonista: "Sì,ho sputato e se non ci fosse stato il fossato, gli avrei dato anche due sberle. Mica sono Gesù Cristo, non me ne frega neanche di esserlo pur essendo un credente. Sempre a dare l'altra guancia...Ora non si fa pace, devono essere prima loro a chiedermi scusa. C'erano 3mila persone in questo stadio del cazzo: in 2mila sono rimasti a mandarci a fanculo, è una tifoseria questa? Andassero a vedere in Inghilterra cos'è il calcio. Altro che rifare lo stadio: magari butto giù questo e non costruisco nulla, nemmeno i seggiolini del bar ci metto".