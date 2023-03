La Ternana frena la corsa del Bari: il Genoa 'ringrazia' Lucarelli

Ternana-Bari, Partipilo decide il match

Basta un gol di Partipilo alla Ternana per trovare tre punti importantissimi. Un successo per allontanare la zona playout e portarsi a più sei da Venezia e Perugia, entrambe vittoriose nell'ultimo turno. Lucarelli frena la corsa del Bari di Mignani, che non perdeva in campionato da ben 7 partite (5 vittorie e 2 pareggi) e vede così allontanarsi il secondo posto occupato dal Genoa. Al Libero Liberati è 1-0 il risultato finale, grande equilibrio ma che la Ternana ha saputo portare dalla propria parte.