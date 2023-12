Raimondo, fenomeno Ternana: chi è il baby bomber lanciato da Mihajlovic

La Serie B sta tenendo a battesimo l’attaccante italiano più promettente della classe 2004: Antonio Raimondo, che compirà 20 anni il 18 marzo, proprietà Bologna, in prestito alla Ternana. Domenica a Lecco gli umbri andavano all’intervallo sotto di due gol. Nella ripresa Raimondo la raddrizzava con una splendida doppietta (soprattutto il primo gol, stop e girata al volo) e poi Luperini completava l’opera con la rete del 2-3. Ma la riscossa è arrivata da Raimondo, l’uomo in più della Ternana, già autore di 6 reti in questa B, va a segno ogni 185’, mica male per un ragazzo della sua età.