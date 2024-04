Vitali, il tifoso della Ternana diventato titolare

Voglia di stupire, senso di appartenenza e un’età nella quale è il momento di uscire dal bozzolo per trasformarsi da crisalide a farfalla. Con queste qualità, Tommaso Vitali ha contribuito alla vittoria di Cremona per una Ternana uscita dopo quattro lunghi mesi dalla zona retrocessione. Il portiere 24enne era al debutto assoluto in Serie B nonostante indossi la maglia delle Fere da quando militava nel settore giovanile, tranne una breve parentesi vissuta in prestito in Serie C alla Viterbese. Con l’assenza di Iannarilli (due costole fratturate), Vitali avrebbe dovuto essere il secondo di Denis Franchi, l’altro portiere acquistato a gennaio proprio per essere il dodicesimo e arrivato con un background di valore essendosi plasmato nell’Udinese per poi transitare nelle giovanili del Paris Saint Germain e in seguito al Burnley (Premier League). Per la gara dello “Zini”, Breda ha invece deciso di puntare sull’enfant du pays, unico giocatore nella rosa rossoverde nato a Terni.