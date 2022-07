Venezia, ufficiale: prolungamento di contratto per Haps

La nota del Venezia

"Il Venezia FC comunica il prolungamento del contratto dell’esterno sinistro Ridgeciano Haps, che resterà così legato al club fino alla stagione 2025/26. Haps, 29 anni, è arrivato a Venezia nell’agosto 2021 durante l’ultimo giorno di mercato. Una volta recuperato dall'iniziale infortunio, Haps ha esordito in Serie A all'ottava giornata nella partita vinta per 1-0 dal Venezia sulla Fiorentina. Con le 25 presenze totalizzate nel corso della stagione 2021/22, l'esterno sinistro nato in Suriname è stato il giocatore più utilizzato dal Venezia nel suo ruolo. Haps inoltre nel corso della stagione ha segnato un gol (nella vittoriosa trasferta per 2-1 con il Torino) ed ha servito un assist (nel pareggio per 1-1 con la Juventus). A livello internazionale, Haps ha collezionato otto presenze con la nazionale del Suriname".