Venezia, Busio prolunga e dice: "Adesso un'altra storica promozione"

VENEZIA - Gianluca Busio e il Venezia ancora avanti insieme. Il club lagunare comunica il prolungamento del contratto del centrocampista fino alla stagione 2024/25. Busio, 20 anni, è arrivato dallo Sporting Kansas City, club di Mls, nell'agosto del 2021. Nelle 29 presenze (23 da titolare) collezionate in campionato nella stagione 2021/22, il nazionale americano ha totalizzato 1.944 minuti, che sono valsi a Busio il quarto posto in Serie A per minutaggio fra i giocatori under 21. Il centrocampista lagunare ha segnato un gol in stagione, una rete arrivata nei minuti di recupero che è valsa il pareggio nell'1-1 di Cagliari nella 7/a giornata di campionato. Busio ha inoltre impreziosito la sua stagione con due assist, di cui uno per il gol vittoria di David Okereke contro il Bologna nella 13ª giornata. A livello internazionale, Busio ha collezionato nove presenze con la maglia della nazionale statunitense. "Sono davvero felice di aver sottoscritto il prolungamento del contratto con il Venezia e vorrei ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile", ha commentato il giocatore. "Mi sono trovato molto bene in questo primo anno, la città è fantastica e i tifosi lo sono altrettanto, pronti come sono a sostenerci per cercare di tornare in Serie A. Dopo la retrocessione dello scorso anno - ha aggiunto - volevo far parte della squadra che lotterà per un'altra storica promozione, e questo mi rende davvero entusiasta per l'inizio della nuova stagione. Ci sono state offerte e interessamenti da parte di altre squadre, ma il mio cuore è a Venezia, e volevo rimanere qui per raggiungere il nostro obiettivo e rendere di nuovo felici i tifosi".