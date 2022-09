Venezia, risoluzione consensuale con Hasanbegovic

VENEZIA - Si chiude definitivamente l'avventura con la maglia del Venezia dell'attaccante bosniaco Mirza Hasanbegovic, che ha risolto consensualmente il contratto con il club. Ecco la nota dei lagunari: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del calciatore Mirza Hasanbegovic. Dopo aver siglato 7 gol nella stagione 2020/21 con la Primavera, Hasanbegovic nella scorsa stagione è andato in prestito al ND Gorica e al GS Kallithea per poi debuttare con la maglia del Venezia in Coppa Italia contro l'Ascoli nella stagione 2022/23".