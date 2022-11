Venezia, ufficiale: Vanoli è il nuovo tecnico

VENEZIA - Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Venezia. Lo comunica la società lagunare, che nei giorni aveva esonerato Ivan Ivavorcic. Vanoli, 50 anni, ha firmato un contratto biennale fino al termine della stagione 2023/24. Sarà affiancato da uno staff tecnico composto da Lino Filipe Neves Godinho (allenatore in seconda), Marco Zuccher (allenatore portieri) e Giampiero Ascenzi (preparatore atletico). Nato a Varese, Vanoli ha alle spalle una ricca carriera da calciatore, in cui si è guadagnato due presenze con la Nazionale italiana, vincendo la Coppa Uefa con il Parma e la Coppa Italia sia con il Parma che con la Fiorentina, totalizzando 135 presenze in Serie A e 130 presenze in Serie B.