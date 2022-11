Corini avverte il Palermo: "La classifica del Venezia è bugiarda"

PALERMO - La sosta come tempo ideale per imparare a conoscersi meglio. Lo aveva detto Eugenio Corini che queste due settimane sarebbero dovute servire per dare la sua impronta alla formazione rosanero. “Abbiamo lavorato molto, anche se la rabbia per la sconfitta di Cosenza all’inizio ci ha un po’ condizionato”, ammette il tecnico. Che pure si attende subito una pronta reazione nella sfida con il Venezia. “Vogliamo trasformare questa rabbia in energia positiva, e l’occasione è ghiotta. È una gara importante anche in ottica classifica, perché c’è grande equilibrio e ogni partita ha una sua rilevanza. Il Venezia ha una rosa valida, ha da poco cambiato allenatore e in generale ha raccolto meno rispetto a quanto ha seminato. Per noi però diventa fondamentale aprire questa fase di stagione che ci accompagnerà fino a Natale con una vittoria: dovremo andare avanti step per step, ma in generale la cosa più importante adesso sarà fare punti tali da metterci nelle condizioni di allontanarci dalle zone calde, e quindi in qualche modo garantirci la permanenza nella categoria. Poi nella seconda parte di stagione, cioè da gennaio in poi, dovremo cercare di alzare l’asticella. Ma per poterlo fare dovremo necessariamente fare tanti punti nel prossimo mese”.