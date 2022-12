Venezia, Vanoli: "Andreazzoli alza il livello della B. Sarà dura con la Ternana"

VENEZIA - La vittoria di Palermo come un toccasana. Paolo Vanoli ne è perfettamente consapevole: il successo del “Barbera” ha rimesso in pista un Venezia altrimenti sfiduciato, pronto adesso a sfidare una Ternana che pure è reduce da una settimana che definire burrascosa è poco. “Si sono dotati di un allenatore di altissimo profilo come Andreazzoli, e questo da dimostrazione di quanto competitiva sia la B. Servirà maggiore attenzione, perché le insidie non mancheranno e perché questa versione della Ternana sarà assai imprevedibile, con l’aggiunta delle motivazioni extra dovute al cambio di guida tecnica. Sarà un bel test per noi e dovremo essere bravi a superarlo a pieni voti”. Proprio la vittoria di Palermo, però, potrebbe aver acceso quella scintilla a lungo invocata: “Lo spero, perché le vittorie portano sempre benefici in termini di morale e consapevolezza dei propri mezzi. Al “Barbera” abbiamo gestito bene i momenti di sofferenza e questo è stato un passo avanti notevole rispetto alle precedenti uscite. Avevamo anche tanti tifosi al seguito, nonostante la distanza, e per questo voglio pubblicamente ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti in questa lunga trasferta. Adesso ci attende un minitorneo da qui a Natale nel quale bisognerà cercare di portare via il massimo dei punti possibili ad ogni partita, aumentando anche la qualità del nostro gioco”. Qualche cambio di formazione è nella testa di Vanoli, che pure può dire di arrivare alla sfida con gli umbri con tutte le pedine al completo. “Ho la fortuna di allenare ragazzi che posseggono, tutti, la qualità del titolare: chiunque andrà in campo dal primo minuto, chiunque subentrerà e chiunque rimarrà in panchina ha tutta la mia completa fiducia. Sono molto contento di questo gruppo, che nelle scorse due settimane ha dimostrato di possedere la determinazione e l’ambizione giuste per uscire da questa situazione di classifica, soprattutto dopo le critiche si sono riversate su ognuno di noi da inizio stagione. Un grande giocatore si vede dalla caparbietà e dalla pazienza, nonché dalla capacità di trasformare la delusione e la rabbia in qualcosa di più simile a uno stimolo e a motivazione”.