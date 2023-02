Diretta Pisa-Venezia ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Altro giro, altra corsa. Scocca l'ora dell'anticipo della venticinquesima giornata in Serie B. Alle 20:30 appuntamento all'Arena Garibaldi per Pisa-Venezia. La squadra di D'Angelo è reduce dalla vittoria esterna (2-0) al "Granillo" contro la Reggina, ma l'allenatore dei toscani ha invitato a tenere la guardia alta contro l'undici allenato da Vanoli, che ha conquistato due successi di fila nelle ultime due uscite stagionale issandosi in un solo colpo fuori dalla zona retrocessione e playout. I padroni di casa vanno a caccia di punti pesanti in chiave playoff, gli ospiti vogliono tenere a debita distanza i bassifondi della graduatoria da cui si sono tirati fuori imponendosi negli scontri diretti contro Benevento e Spal.