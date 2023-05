Pohjanpalo pazzesco! Poker nel 5-0 del Venezia al Modena

VENEZIA - Il Venezia sigla il 3° successo consecutivo battendo nettamente in casa il Modena per 5-0 nel segno di un leggendario Joel Pohjanpalo e torna a sperare nella corsa Playoffs. L'attaccante finlandese è stato l'incubo del Modena realizzano 4 gol portandolo in testa alla classifica marcatori di Serie B insieme a Gianluca Lapdula a quota 17 gol. L'ex Bayer Leverkusen ha aperto le marcature al 32' su cross di Candela bruciando il diretto marcatore con un bel diagonale.