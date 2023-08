Venezia, con Vanoli per sognare

TORINO - Il Venezia ha appena annunciato il rinnovo fino al 2026 dell’allenatore Paolo Vanoli. L’ex collaboratore di Ventura e Conte nella scorsa annata ha salvato la patria: ereditò una situazione complicata da Ivan Javorcic e portò la squadra a esprimersi secondo quando ci si aspettava, passando, in classifica, dal fondo alla disputa dei playoff (eliminati al turno preliminare dal Cagliari, poi salito in A). Vanoli sta facendo un gran lavoro in Laguna. Quando il suo Venezia nella parte finale dello scorso campionato girava a mille, sembrava di vedere, in piccolo, il 3-5-2 dell’Inter, solido ma anche dinamico. Giusto dunque offrire a Vanoli altri tre anni di contratto per radicarlo nel progetto. Ma che Venezia sarà quello che esordirà in campionato domenica 20, in casa alle 20.30 contro il Como? C’è un certo fermento sul mercato che sta operando il ds Antonelli, altro uomo chiave della riscossa arancioneroverde. L’ex architetto dell’ascesa del Monza in queste ore affronta una trattativa che potrebbe diventare l’architrave del mercato del Venezia, c’è la possibilità di cedere alla Lazio il regista statunitense Francis Tanner Tessmann, 22 anni il 24 settembre. Il club capitolino ha virato su di lui dopo aver incassato il no del Toro per Ricci. Lotito ha capito che bussando al Venezia, può ottenere un giocatore coetaneo di Ricci, con un bagaglio tecnico non inferiore ma spendendo una cifra molto più abbordabile. A Venezia si seguono con attenzione gli sviluppi. Perché vendere bene Tessmann alla Lazio, potrebbe magari voler dire riuscire a trattenere il bomber finlandese Pohjanpalo. Inutile girarci intorno: se il Venezia vuole essere fra le protagoniste della B, non deve perdere il vice capo cannoniere dello scorso campionato (19 gol), amatissimo in Laguna anche per come sa vivere a contatto coi tifosi. Piace parecchio, Pohjanpalo, anche in Europa. Ma finora nessuno ha dato la zampata decisiva, solo sondaggi, tanti. E così, più passano i giorni, più nei tifosi del Venezia aumenta la speranza che il finlandese possa essere schierato in coppia col danese Christian Gytkjaer, 33 anni, detto il Vichingo, grande colpo a parametro zero di Antonelli, era stato lui a portarlo in Italia nel 2020, fu l’uomo chiave della promozione in A del Monza, nel maggio 2022, quando ai playoff segnò 5 gol in 4 partite. Ma quel che più conta, sarà il ripartire da quanto di buono fatto negli ultimi mesi della scorsa annata, quando il Venezia era la squadra più in palla della B. Riproporsi su quei livelli vorrebbe dire riprendere il filo per la Serie A, persa nel 2022 in una maniera che aveva lasciato molte scorie (pesarono sull’inizio della scorsa stagione). Stavolta invece, si può partire di slancio anche perché la piazza è gasata a dovere e può dare la carica giusta in più. Però, se Pohjanpalo resta, è meglio.