Serie B, il Venezia con Vanoli ora può volare

Grande Venezia . Dopo il sontuoso finale della scorsa stagione, ci si poteva aspettare una bella partenza da parte dei ragazzi di Paolo Vanoli . Ma non che domenica tritassero con irrisoria facilità una squadra come il Como che, in teoria, quest’anno dovrebbe coltivare ambizioni playoff (almeno).

Il confronto col Venezia però, è stato impietoso, un 3-0 che dice tutto e quasi faceva pensare che le due squadre fossero di categorie diverse. Perché Vanoli in Laguna sta facendo un gran lavoro. Ha preso il Venezia, quasi un anno fa, che era sul fondo. Con un 3-5-2 solidissimo l’ha portato ai playoff e ora, per il passo successivo, ha rimodulato la squadra.

Il Venezia e la promozione in A

Che, senza perdere fisicità, ora gioca con due giocatori a sostegno del bomber Pohjanpalo: il figlio d’arte Pierini (due gol al Como) e il norvegese Johnsen, tornato ai suoi migliori livelli (suo l’assist del secondo gol al Como). Nei pronostici di inizio stagione, pochi facevano il nome del Venezia per la A, ora è d’obbligo considerarlo per la promozione. E c’è la possibilità di effettuare una partenza sprint. Il calendario dice che sabato alle 18 il Venezia giocherà di nuovo in casa, al Penzo sbarcherà il Cosenza, è l’occasione per provare a mettersi tutti alle spalle. Anche perché in Laguna l’euforia è ai massimi, cioé il clima è l’esatto opposto di quello che si respirava un anno fa, dopo una retrocessione dalla A difficile da accettare per la piazza. Ora invece, è il tempo di sognare.