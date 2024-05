Cremonese-Venezia, Vanoli: "Ci piacciono le imprese". Su Antonio Conte...

"Sappiamo qual è la forza della Cremonese. Sin dall’inizio li avevo messi come una diretta concorrente per andare in Serie A". Sono le parole di Paolo Vanoli - uno dei candidati in prima linea per la panchina del Toro - che in conferenza stampa è intervenuto sulla finale di andata dei playoff di Serie B che vedrà il Venezia scendere sul campo della Cremonese nel match in programma giovedì 30 maggio. Sfida di ritorno in programma domenica 2 giugno.