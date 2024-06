Vanoli: "Abbiamo fatto un capolavoro. Voglio godermi questi momenti"

Paolo Vanoli ha commentato il ritorno in Serie A del Venezia dopo aver battuto di misura la Cremonese grazie alla rete di Gytkjaer . Il tecnico dei lagunari ha dichiarato: "Sono senza parole. Abbiamo fatto un’impresa, un capolavoro. Complimenti in primis a questi ragazzi, siamo partiti dal fondo. Siamo passati anche attraverso delle delusioni importanti e siamo arrivati con merito a questa Serie A. Ho detto ai ragazzi che quando c’è l’impegno e il lavoro i sogni si possono realizzare e noi lo abbiamo fatto".

Le parole di Vanoli

"Ho detto ai ragazzi che deve essere un inizio. In prospettiva futura devono capire come si arriva a vincere, però devo dire che la società mi è stata vicina. Ci abbiamo creduto tutti. Mi voglio divertire e mi voglio godere questi momenti. Oggi mi voglio godere questi magnifici tifosi che mi amano, perché qui è iniziata la mia carriera". Vanoli ha poi concluso così: "Sul mercato di gennaio ho pensato cosa avremmo potuto fare per sostituire Johnsen. Un allenatore deve pensare a quello, non avevamo più molti giocatori che potevano puntare all’uno contro uno, così abbiamo cambiato. Lì è iniziata la nostra seconda fase, completamente differente dalla prima”.