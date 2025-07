Le retrocesse dalla A sono sempre tra le favorite per la promozione, d’ufficio. La storia della B però, dice che chi arriva dalla A, spesso deve fare i conti con problemi assortiti, le ruggini della retrocessione, vedi la fine che ha fatto la Salernitana passata dalla A alla C in due annate. Ma se si pensa al Venezia tornato in B dopo una sola stag