Compagnon brilla, un tempo per Nicolussi Caviglia: manita Venezia

Il Venezia conclude il ritiro in quel di Falcade con tre vittorie su tre. Nel terzo e ultimo impegno prima del rientro in laguna, gli uomini di Stroppa calano la manita contro la Torres . 5-0 per gli arancioneroverdi che superano il club di Serie C avvicinandosi con ottimismo al primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia contro il Mantova .

Venezia-Torres, la partita

Nel 3-5-2 di partenza mister Stroppa sceglie di affidarsi a Nicolussi Caviglia in mezzo al campo, nonostante le voci di mercato per il ritorno in Serie A dell'ex Juventus, e a Compagnon (in prestito dai bianconeri) con Haps sugli esterni, davanti il duo Fila-Casas. Pronti via e al 3’ Compagnon ha subito l’occasione per sbloccare il risultato: l’esterno arancioneroverde sfrutta un errore in disimpegno della difesa avversaria, si libera per il sinistro ma manda alto da buona posizione. All’8’ bella azione personale di Fila che serve in profondità Casas, il suo tiro è deviato in corner; sugli sviluppi dell’angolo Compagnon tutto solo non trova la giusta coordinazione per concludere verso lo specchio della porta. Al 20’ arriva il gol che sblocca la partita con Casas. Fila firma il raddoppio, Korac il tris e ancora Casas cala il poker prima dell'intervallo. I lagunari cambiano 9 uomini nella ripresa e trovano il quinto gol al 65’ con Adorante. Nel finale gestione del risultato e poche emozioni fino al fischio finale.