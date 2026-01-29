Venezia, sono colpi da Serie A

Venezia protagonista. Oggi i lagunari ufficializzano l’attaccante tedesco Lion Lauberbach, 27 anni, alto 1.94, proviene dai belgi del Mechelen, 24 presenze, 7 gol e 1 assist in stagione, stamattina visite mediche. Venezia che ha chiuso per il terzino sinistro Calixte Junior Ligue, 20 anni, 12 gare in stagione con lo Zurigo, costa 2.5 milioni bonus compresi, andrà in prestito al Mantova. Intanto il club lagunare ha ufficialiazzato il centrocampista Matteo Dagasso, 21 anni, acquistato dal Pescara per circa 2 milioni, 19 gare in campionato, con 1 gol e 4 assist al suo debutto in B. Il Palermo non molla per il trequartista Matteo Tramoni, 26 anni: ora al Pisa è arrivato a offrire 6 milioni, si attede risposta dai toscani, l’accordo col giocatore c’è già. Ufficiale, il Sudtirol pesca dagli svincolati il portiere Alessio Cragno, 31 anni, era rimasto senza contratto a luglio, chiusa l’esperienza alla Samp, vanta 2 presenze in Nazionale, ha giocato pure per Brescia, Cagliari, Monza e Sassuolo, contratto fino a giugno. Il Monza ufficializza la punta franco-ivoriana Solomon Loubao, 20 anni, resterà al Sochaux fino a fine annata, contratto fino al 2030. Spezia, è fatta per il difensore Marco Ruggero, 25 anni, 18 presenze e 1 gol in stagione con la Juve Stabia. In avanti, al club ligure potrebbe approdare la punta danese Laurs Skjellerup, 23 anni, una presenza nel Sassuolo in A, è ufficiale l’arrivo in prestito dall’Atalanta del difensore Giovanni Bonfanti, 23 anni, era in A al Pisa.
Per il 32enne Caprari trattativa aperta
Bari, dalla Juve Stabia arriva il trequartista Kevin Piscopo, 27 anni, in prestito con obbligo di riscatto, ufficiale l’arrivo dal Cagliari del trequartista Nicolò Cavuoti, 22 anni, ex Feralpisalò in C. Ufficiale, all’Empoli torna il difensore Simone Romagnoli, 35 anni, mai utilizzato dalla Samp in stagione, solo una gara con la Primavera. Padova, ormai fatta col Perugia per il centrocampista Giovanni Giunti, 20 anni, 21 presenze con 2 gol e 1 assist per lui in stagione in C, invece per la punta del Monza Gianluca Caprari, 32 anni, c’è ancora da trattare sulla lunghezza del contratto. Il Cesena può perdere in avanti Jalen Blesa che ha un accordo col Philadelphia Union. Per sostituirlo, il club romagnolo punta su Giuseppe Ambrosino, 22 anni, mai utilizzato dal Napoli con cui ha rotto. Juve Stabia: si lavora per la punta italo-ivoriana Cedric Gondo, 29 anni, che può lasciare la Reggiana (l’alternativa è il danese-iraniano David Stuckler, 21 anni, 7 gol col Vicenza in C), può arrivare il difensore Sheriff Kassama, 21 anni, proprietà Trento, 6 presenze col Bari in B. La Reggiana ufficializza due giovani: in prestito dalla Primavera della Lazio c’è il centrocampista Pietro Pinelli, 19 anni; dalla Juve Next Gen, l’ala sinistra ceca Adam Sosna, 19 anni, in prestito.