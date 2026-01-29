Venezia, sono colpi da Serie A

Venezia protagonista. Oggi i lagunari ufficializzano l’attaccante tedesco Lion Lauberbach, 27 anni, alto 1.94, proviene dai belgi del Mechelen, 24 presenze, 7 gol e 1 assist in stagione, stamattina visite mediche. Venezia che ha chiuso per il terzino sinistro Calixte Junior Ligue, 20 anni, 12 gare in stagione con lo Zurigo, costa 2.5 milioni bonus compresi, andrà in prestito al Mantova. Intanto il club lagunare ha ufficialiazzato il centrocampista Matteo Dagasso, 21 anni, acquistato dal Pescara per circa 2 milioni, 19 gare in campionato, con 1 gol e 4 assist al suo debutto in B. Il Palermo non molla per il trequartista Matteo Tramoni, 26 anni: ora al Pisa è arrivato a offrire 6 milioni, si attede risposta dai toscani, l’accordo col giocatore c’è già. Ufficiale, il Sudtirol pesca dagli svincolati il portiere Alessio Cragno, 31 anni, era rimasto senza contratto a luglio, chiusa l’esperienza alla Samp, vanta 2 presenze in Nazionale, ha giocato pure per Brescia, Cagliari, Monza e Sassuolo, contratto fino a giugno. Il Monza ufficializza la punta franco-ivoriana Solomon Loubao, 20 anni, resterà al Sochaux fino a fine annata, contratto fino al 2030. Spezia, è fatta per il difensore Marco Ruggero, 25 anni, 18 presenze e 1 gol in stagione con la Juve Stabia. In avanti, al club ligure potrebbe approdare la punta danese Laurs Skjellerup, 23 anni, una presenza nel Sassuolo in A, è ufficiale l’arrivo in prestito dall’Atalanta del difensore Giovanni Bonfanti, 23 anni, era in A al Pisa.