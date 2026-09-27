Se Merkaj segna tutta Vicenza sogna
Il primo calciatore albanese a farsi strada in Italia fu la punta Florian Myrtaj, classe 1975. Sbarcato in Italia nel 1991, l’anno della nave che portò a Bari migliaia di albanesi, Florian, dopo una certa gavetta, arrivò anche in Serie B, passando per piazze importanti come Teramo, Cesena, Verona, Catanzaro, Perugia e Arezzo, chiudendo la carriera con 301 presenze nel professionismo, 108 reti e 6 assist, in seguito fu dirigente nelle giovanili del Modena, dove era già passato da calciatore appena giunto in Italia. Dunque oggi, Silvio Merkaj, l’attaccante albanese che può far sognare Vicenza, deve confrontarsi coi numeri del suo precursore, anche se si tratta di punte diverse: sgusciante e opportunista Myrtaj, un panzer d’area dotato però di una certa agilità, il nuovo centravanti del Vicenza. Merkaj che fra l’altro, è stato uno dei calciatori più inseguiti all’ultimo mercato. Il Sudtirol fin dall’inizio aveva fissato un prezzo, molto invitante, intorno al milione. Diverse squadre s’erano fatte sotto e soltanto nelle ultime ore di mercato è riuscito ad aggiudicarselo il Vicenza, tornato in Serie B dopo quattro anni, categoria che vorrebbe vivere con qualche ambizione neanche troppo nascosta anche se, per una neopromossa, la priorità è mantenere la categoria in cui mettere le radici, anche perché il Lanerossi sarà sempre una piazza importante per il calcio italiano, che dà sempre tanto a tutto il movimento.
Biancorossi pazzi per la punta albanese
Silvio Merkaj, originario di Valona, compirà 28 anni il 12 dicembre e vanta un curruiculum non trascurabile, partendo molto dal basso. Esordì nel Neania, per poi passare da Castel Piano, Foligno, Igea Virtus, Gelbison, Bitonto e Vastogirardi. Ed è lì, in Serie D, che va a scoprirlo l’Entella di Chiavari, dando alla sua carriera tutt’altro volto. Perché poi arrivò la Serie B col Sudtirol, squadra con cui Silvio inizia a farsi un nome. E il resto è storia di questi giorni. Nelle prime due giornate di questa B, Merkaj era ancora al Sudtirol e salutava gli altoatesini con un gol a Benevento (poi finì 1-1). Quindi debutta in biancorosso nel 2-1 inflitto proprio all’Entella e Merkaj è stato spietato ex, gol anche alla squadra a cui deve molto. Quindi, nell’1-1 interno con la Juve Stabia, mette a referto un assist. Ma quel che più conta è aver da subito conquistato l’affetto della piazza: la calda tifoseria del Vicenza vede in lui il centravanti che mancava e che potrebbe riportare in alto il glorioso Lane, senza il quale, mai avremo avuto il Paolo Rossi del Mondiale 1982. Chissà invece, dove il Vicenza porterà Merkaj e dove Merkaj porterà il Vicenza: potrebbe essere una bella storia d’amore, ancora tutta da scrivere. Duellando coi numeri del precursore Myrtaj: Silvio oggi è a 328 gare con 83 gol (e 31 assist): Florian non è tanto distante...
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