 Se Merkaj segna tutta Vicenza sogna

Il primo calciatore albanese a farsi strada in Italia fu la punta Florian Myrtaj , classe 1975. Sbarcato in Italia nel 1991, l’anno della nave che portò a Bari migliaia di albanesi, Florian, dopo una certa gavetta, arrivò anche in Serie B, passando per piazze importanti come Teramo, Cesena, Verona, Catanzaro, Perugia e Arezzo , chiudendo la carriera con 301 presenze nel professionismo, 108 reti e 6 assist, in seguito fu dirigente nelle giovanili del Modena , dove era già passato da calciatore appena giunto in Italia. Dunque oggi, Silvio Merkaj , l’attaccante albanese che può far sognare Vicenza , deve confrontarsi coi numeri del suo precursore, anche se si tratta di punte diverse: sgusciante e opportunista Myrtaj, un panzer d’area dotato però di una certa agilità, il nuovo centravanti del Vicenza. Merkaj che fra l’altro, è stato uno dei calciatori più inseguiti all’ultimo mercato. Il Sudtirol fin dall’inizio aveva fissato un prezzo, molto invitante, intorno al milione. Diverse squadre s’erano fatte sotto e soltanto nelle ultime ore di mercato è riuscito ad aggiudicarselo il Vicenza, tornato in Serie B dopo quattro anni, categoria che vorrebbe vivere con qualche ambizione neanche troppo nascosta anche se, per una neopromossa, la priorità è mantenere la categoria in cui mettere le radici, anche perché il Lanerossi sarà sempre una piazza importante per il calcio italiano, che dà sempre tanto a tutto il movimento.

Biancorossi pazzi per la punta albanese

Silvio Merkaj, originario di Valona, compirà 28 anni il 12 dicembre e vanta un curruiculum non trascurabile, partendo molto dal basso. Esordì nel Neania, per poi passare da Castel Piano, Foligno, Igea Virtus, Gelbison, Bitonto e Vastogirardi. Ed è lì, in Serie D, che va a scoprirlo l’Entella di Chiavari, dando alla sua carriera tutt’altro volto. Perché poi arrivò la Serie B col Sudtirol, squadra con cui Silvio inizia a farsi un nome. E il resto è storia di questi giorni. Nelle prime due giornate di questa B, Merkaj era ancora al Sudtirol e salutava gli altoatesini con un gol a Benevento (poi finì 1-1). Quindi debutta in biancorosso nel 2-1 inflitto proprio all’Entella e Merkaj è stato spietato ex, gol anche alla squadra a cui deve molto. Quindi, nell’1-1 interno con la Juve Stabia, mette a referto un assist. Ma quel che più conta è aver da subito conquistato l’affetto della piazza: la calda tifoseria del Vicenza vede in lui il centravanti che mancava e che potrebbe riportare in alto il glorioso Lane, senza il quale, mai avremo avuto il Paolo Rossi del Mondiale 1982. Chissà invece, dove il Vicenza porterà Merkaj e dove Merkaj porterà il Vicenza: potrebbe essere una bella storia d’amore, ancora tutta da scrivere. Duellando coi numeri del precursore Myrtaj: Silvio oggi è a 328 gare con 83 gol (e 31 assist): Florian non è tanto distante...