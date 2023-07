Triestina: con Tesser per un'Alabarda spaziale

Triestina, cambio di proprietà

Ai primi di luglio la Triestina è stata acquistata dal fondo statunitense Lbk Capital LLC, nuovo amministratore unico del club è il 36enne Benjamin Lee Ronsenzweig, di Atlanta. E per dimostrare che coi nuovi padroni si farà sul serio, in panchina è stato chiamato Attilio Tesser, il più grande specialista di promozioni dalla C alla B. Il tecnico originario di Montebelluna ma che da decenni risiede a Udine, ha appena chiuso un positivo biennio col Modena, portato in B al primo colpo, poi salvato nella categoria, con qualche rimpianto perché la squadra, che mai aveva rischiato di essere risucchiata nella bagarre salvezza, poteva anche disputare i playoff. Tesser era legato al club emiliano ancora per un anno e non aveva nessuna fretta di tornare in panchina. “O trovo un bel progetto che mi conquista, oppure resto fermo per un anno”, faceva sapere soltanto un mese fa mentre continuava a rifiutare offerte provenienti da B e C. Poi è spuntata quella dell’Alabarda e Tesser ha sentito un richiamo irresistibile. “Quando sei alla Triestina, la categoria non conta nulla”, ha spiegato, “è una scelta che ho fatto col cuore”. Già, perché l’Alabarda, vent’anni fa, è stata il trampolino di lancio della carriera di Tesser. Vi era giunto dopo aver esordito nel professionismo da primo allenatore nel Sudtirol, in C2: al primo anno a Trieste sfiorò la A, il secondo si salvò, risultati che i tifosi giuliani mai hanno dimenticato. Ma soprattutto, negli anni successivi, Tesser si conquista la fama di grande esperto in promozioni dalla B alla C, tutte al primo colpo. La prima la conquista col Novara, nel 2010: riporta i piemontesi in B dopo 33 anni e poi la stagione successiva in A, che a Novara mancava da 55 anni, cioè dai tempi di Silvio Piola. In quel biennio disponeva di un'ottima squadra, fu quasi normale vincere la C, il capolavoro fu andare in A vincendo i playoff della B. L’ascesa più incredibile è quella che realizza nel 2017: riporta la Cremonese nella seconda serie con una clamorosa rimonta sull’Alessandria, a cui recupera una decina di punti. Due anni dopo, Tesser fa la storia del Pordenone che con lui raggiunge per la prima volta la B: in quella stagione i ramarri friulani non partivano favoriti, c’erano squadre sulla carta più forti ma Tesser se le mette tutte alle spalle e poi, in B, pur con mezzi ridotti, porta il Pordenone vicino alla A, è eliminato (con tanti rimpianti) in semifinale playoff dal Frosinone. L’ultima ascesa è quella del 2022 col Modena, al termine di un testa a testa mozzafiato con la Reggiana. E qui Tesser mostra tutto il suo manico: parte con qualche difficoltà, si sussurra che rischi il posto, poi la squadra ingrana, mette insieme, fra ottobre e gennaio, 14 vittorie di fila (record per la C), un primato che ha connotati leggendari: in alcune partite Tesser si ritrova senza attaccanti disponibili e allora che fa? Schiera come centravanti Azzi, terzino italo-brasiliano appena salito in A col Cagliari, che lo ripaga con gol, assist e vittorie fondamentali per vincere il duello con la Reggiana. E ora la Triestina. Il rammarico maggiore che vive in queste ore Tesser, è quello di essere partito in ritardo rispetto alla concorrenza che, in attesa si ufficializzi la composizione del girone A della Serie C, sarà folta e qualificata. Ma il programma è biennale, come il contratto che ha firmato col suo staff (dove anche il vice Strukelj e il preparatore die portieri Cortiula sanno bene cosa vuol dire militare per l’Alabarda). Quindi, ufficialmente, si lotterà per la B più nel 2024/25 che nella prossima stagione. Ma ci si proverà lo stesso, cercando di tenere i fari spenti, perché le imprese fatte in passato dall’uomo di Montebelluna, il cui calcio è riassumibile in una sola parola (equilibrio), fanno ben sperare il popolo dell’Alabarda. Che con Tesser può tornare ad essere spaziale. Almeno a giudicare dal primo colpo di peso fatto dalla nuova proprietà: dal Pescara è in arrivo il bomber argentino Facendo Lescano, 26 anni, nella scorsa stagione 20 gol e 6 assist in 38 gare.