Lotta al match fixing, Figc: con Sportradar il workshop sull'integrità per gli arbitri della CAN C

Nell’ambito dei workshop promossi dalla FIGC in collaborazione con Sportradar all’insegna della formazione sugli aspetti dell’integrità delle competizioni e del contrasto ai rischi della corruzione e match fixing nel calcio si è svolto ieri l’incontro con gli arbitri della CAN C. A Cascia, dove i direttori di gara sono impegnati nel raduno di precampionato, Filippo Laurenti in rappresentanza della FIGC e l’avvocato Marcello Presilla di Sportradar hanno ricordato le misure da tenere in considerazione per saper rispondere efficacemente ai tentativi di corruzione: “La nostra attività mira al contrasto del fenomeno delle attività illecite che possono verificarsi nell’ambito sportivo”, ha dichiarato Filippo Laurenti sottolineando quanto sia importante l’attività di formazione accanto a quella di investigazione dei dati e delle fattispecie. “La violazione delle regole in materia di scommesse riguarda tutti gli sport - ha spiegato Marcello Presilla -. È fondamentale conoscere le motivazioni che portano alle violazioni, analizzare i mezzi e saper rispondere e reagire correttamente agli illeciti”.