Alessandria-Novara, derby pari. Pergolettese e Pro Vercelli a valanga

Dopo l'antipasto di ieri, i successi della Giana Erminio, del Legnago e della Virtus Verona rispettivamente contro Pro Patria, Arzignano e Atalanta U23, all'esordio in Serie C, si chiude oggi il girone A con sette partite, tra cui il 'derby' Alessandria-Novara e una grande classica come Mantova-Padova.

La stagione dell'Alessandria, salvatasi la scorsa primavera ai play-out, parte con uno 0-0 interno contro il Novara. Pareggio a reti bianche anche per il Vicenza, in casa con l'Albinoleffe, mentre Daniele Sorrentino griffa il successo del Renate a Fiorenzuola d'Arda.

Girone A di Serie C: calendario, risultati e tabellini

La classifica e le statistiche del girone A di Serie C

Alessandria-Novara, il tabellino

Vicenza-Albinoleffe, il tabellino

Fiorenzuola-Renate, il tabellino

Manita Pergolettese, tris Pro Vercelli

Con una tripletta di Caia e una doppietta di Piccinini la Pergolettese, in dieci dal 69' - a risultato acquisito - per l'espulsione di Aucelli, si impone 5-2 contro la Pro Sesto. Gol della bandiera ospiti siglati da Bussaglia al 65' e Petrelli al 90'. Il momentaneo pari di Capelli dopo l'autorete di Pisano non basta al Lumezzane per evitare il ko a Vercelli: Maggio, Nepi e Petrella fissano il punteggio sul 4-1. Il Mantova, avanti dopo 11' con Galuppini, pareggia 1-1 con il Padova, a segno con Delli Carri al 72'. Chiude il quadro il successo del Trento a Trieste: decide Sangalli, espulsi - da una parte - Pierobon e - dall'altra - Di Cosmo.

Pergolettese-Pro Sesto, il tabellino

Pro Vercelli-Lumezzane, il tabellino

Mantova-Padova, il tabellino

Triestina-Trento, il tabellino