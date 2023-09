La Juve Stabia batte anche l'Avellino, si riscattano Foggia e Benevento

I campani vincono il derby e agganciano Turris e Latina in testa alla classifica del girone C di Serie C. Successo di misura anche per rossoneri col Giugliano e sanniti con la Virtus Francavilla

11 . 09 . 2023 23:02 1 min

© /Agenzia Aldo Liverani Sas

PICERNO (Potenza) - Con Turris e Latina, vittoriose ieri rispettivamente con Crotone e Potenza, in testa alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate nel gruppo C di Serie C c'è la Juve Stabia che, dopo il successo alla prima giornata col Monterosi, si ripete contro l'Avellino: il derby lo decide Bellich al 75'. Frena il Picerno, ok Foggia e Benevento Frena il Picerno che, vittorioso all'esordio stagionale per 1-0 contro la Virtus Francavilla, non va oltre l'1-1 interno con il Taranto: padroni di casa avanti con Albadoro, pari ospite con Cianci. Si riscattano Foggia e Benevento, entrambe sconfitte - da Taranto e Turris - nel primo turno: Tonin basta ai pugliesi contro il Giugliano, Ferrante ai campani - in dieci dall'89' per l'espulsione di Capellini - contro la Virtus Francavilla. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Serie C girone C, il calendario Serie C girone C, la classifica Tutte le news di Serie C

