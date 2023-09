Serie C, l'Atalanta piega la Giana Erminio: colpo Perugia contro la Spal

Gol e spettacolo tra Atalanta U23 e Giana Erminio. Il match finisce 3-2 per la Dea che piega gli avversari grazie alle reti di Italien (doppietta) e Mallamo. Per gli ospiti in gol Minotti e Verde. Nel Girone B della Serie C, quello della Juventus U23, successo interno anche per l'Ancora che ha la meglio sul Pineto: di Peli il gol al 32' che decide l'incontro.