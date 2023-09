Pescara, Zeman tris all'Arezzo. Dal Canto in vetta con la Carrarese

Tanti gol e tantissime emozioni, la terza giornata del campionato di Serie C è proseguita sulla falsa riga delle gare disputate ieri, venerdì 15 settembre. Nel girone B la Carrarese di Dal Canto ha saputo solo vincere con un tre su tre sin qui, così come la Torres. Rimini e Juventus Next Gen con il 4 a 3 rocambolesco del Romeo Neri hanno dato il là a una giornata ricca di colpi di scena: a Pescara,infatti, la squadra di Zeman avanti di due gol si fa rimontare prima di trovare la rete decisiva nella ripresa.

Nel Girone A, invece, molto bene il Mantova e la Triestina, entrambe hanno vinto i rispettivi match. Successo esterno anche per la Lucchese. Tutti i risultati in attesa della chiusura del partite della terza giornata.

Possanzini, altra vittoria col Mantova

Seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Davide Possanzini. In estate ha dovuto attendere alcune sentenze prima di aver la certezza di essere riammessa in Serie C dopo la retrocessione. Il mercato ha portato in dote diverse pedine importante e sin qui stanno mantenendo fede alle attese. Un pari, alla prima, col Padova e due vittorie, l'ultima è stata quella con la Pro Sesto. Con due reti nella ripresa, firmate da Maggioni e Fiori, i biancorossi hanno trovato tre punti per volare, momentaneamente, in testa alla classifica in attesa della chiusura del programma.

Hanno pareggiato, invece, nell'altro match della serata Pergolettese e Renate. Pochissime le emozioni al 'Voltini' di Crema in una gara che è termina col risultato di 0 a 0. Un punto per parte e classifica per le due formazioni che recita: nerazzurri a 5 punti e Pergo a 4. Resta in corsa agganciata alla vetta anche la Triestina alla seconda vittoria in campionato, stavolta in casa contro la Pro Vercelli. Di Redan ed El Azrak le reti che hanno deciso l'incontro.