Incidente mortale, ex Catania perde la vita: il messaggio di Pecorino

Una brutta notizia ha colpito il mondo Catania : il giovane 2002 Manuel Puglisi ha perso la vita all'alba in seguito a un incidente nel quartiere di San Cristoforo , in via Poulet. Era a bordo di una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo del mezzo. La polizia municipale e i carabinieri si sono messi subito al lavoro per effettuare i rilievi e accertare le cause del decesso.

L'arrivo dei soccorsi è stato tempestito e la chiamata al 112 è arrivata circa alle 4 del mattina, ma per il ragazzo non c'è stato nulla fare. Sul posto sono giunti anche amici e parenti. Molti sono stati i messaggi di sostegno arrivati alla famiglia, anche da parte di ex compagni come Pecorino, attaccante della Juve, in prestito al SudTirol.

Pecorino e il cordoglio per Puglisi

I messaggi di cordoglio sono stati molti, anche da parte del Catania, squadra in cui è cresciuto: "Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra. Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia". Anche Emanule Pecorino, suo compagno di squadra nelle giovanili rossazzurre, gli ha voluto dedicare un ricordo, pubblicando una foto dove si vede abbracciato insieme al giovane ragazzo e con scritto: "Così per sempre" .