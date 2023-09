Padova, Mantova e Virtus Verona in vetta. Sconfitta per l'Atalanta U23

Trio in vetta al girone A di Serie C con Padova, Mantova e Virtus Verona appaiate a quota 10 punti dopo quattro giornate. Biancorossi che superano con Varas e Bortolussi un Novara a secco di vittorie e con un solo punto in classifica. Tre punti anche per il Mantova che nel finale passa di misura per 1-0 sul campo della Giana Erminio, pari invece per 1-1 nel derby per la Virtus Verona contro il Vicenza che resta in scia delle prime della classe. Cade 1-0 l'Atalanta U23 che in trasferta contro il Renate va subito sotto con il gol di Mondonico per poi rimanere in inferiorità numerica dalla mezz'ora di gioco. Non arriva il pari della Dea e i padroni di casa si prendono il secondo posto con il Vicenza e il Trento.