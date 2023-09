Abbate, malore in campo durante Vicenza-Pergolettese: le condizioni

Momenti di paura durante Vicenza-Pergolettese . L'allenatore della squadra ospite, Matteo Abbate, è stato colto da un malore in campo durante il match tra le due formazioni. Al 39esimo della prima frazione circa, il tecnico ha protestato verso il quarto uomo e poi si è accasciato a terra.

E' stato immediato l'intervento dello staff medico e sanitario per prestare soccorso al 40enne con l'ausilio di un defibrillatore. Qualche minuto di silenzio all'interno dello stadio nell'attesa di capire le condizioni. L'allenatore è stato portato negli spogliatoi in barella e successivamente, sempre cosciente, in ospedale con l'ambulanza durante l'intervallo.