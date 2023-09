Virtus Verona ko con il Padova. Tris del Mantova, male l’Alessandria

Prosegue la quinta giornata di Serie C tra gol, sorprese e conferme. Dopo gli anticipi del girone B, con la vittoria anche della Juve Next Gen contro l'Ancona , sono scese in campo anche le squadre del girone A. Un brutto episodio segna la giornata: il malore dell'allenatore della Pergolettese , Abbate , durante il match perso contro il Vicenza .

L'Alessandria cade in casa contro il Lumezzane, che conferma l'ottimo momento di forma. Tre punti importanti per il Padova, che vince il big match contro la Virtus Verona e vola al primo posto in classifica con il Mantova. Non si ferma la Torres: quinto successo di fila.

Il Padova vince il big, vola la Torres, male l'Alessandria

Il girone A apre le danze della domenica di Serie C. Il Lumezzane cala il tris ad Alessandria con i gol di Malotti e Poledri e Capelli allo scadere. Quarta sconfitta di fila per i padroni di casa, all'ultimo posto in classifica con un solo punto. Sentimenti opposti per il Mantova, che continua a fare bene e batte anche l'AlbinoLeffe con un netto 3-1 con protagonista il solito Galuppini. Risponde anche il Padova, trascinato da Villa e Russini, che mettono la firma nel big match contro la Virtus Verona. Lescano con una doppietta fa rialzare subito la testa alla Triestina. Nel girone B la Torres vola e centra la quinta vittoria consecutiva: basta un gol di Zecca per battere il Sestri Levante. Stasera in campo anche l'Atalanta U23 contro la Pro Vercelli e il girone C con le sfide tra Avellino-Monopoli, Crotone-Sorrento, Potenza-Casertana, Virtus Francavilla-Messina.

GIRONE A

Alessandria-Lumezzane 0-3

Fiorenzuola-Trento 2-1

Novara-Giana Erminio 1-1

Pro Patria-Triestina 0-3

Vicenza-Pergolettese 1-0

Legnago-Renate 1.0

Mantova-AlbinoLeffe 3-1

Padova-Virtus Verona 2-0

Pro Sesto-Arzignano 0-1

Atalanta U23-Pro Vercelli ore 20.45

GIRONE B

Olbia-Carrarese 0-0

Sestri Levante-Torres 0-1

GIRONE C