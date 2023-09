Il Foggia vince a Catania, Latina in vetta con la Juve Stabia

Il Latina vince in trasferta sul campo del Giugliano e aggancia la Juve Stabia in testa alla classifica del Girone C del campionato di Serie C .

Per il Latina decidono i gol di Rocchi, Fabrizi e Fella: nella ripresa i padroni di casa restano in 9 uomini. Stop per la Juve Stabia che impatta sul campo dell'Audace Cerignola in una gara terminata a reti inviolate. Cade invece in casa la Turris travolta dal Picerno per 3-1 grazie alla tripletta di Murano: per la squadra di Torre del Greco il gol del momentaneo pari è stato firmato da Cocetta.

Vincono Benevento, Taranto e Foggia

Ferrante regala la vittoria al Benevento sul campo Brinidisi: i campani agganciano così al quarto posto la Turris. Bella vittoria anche per il Foggia in trasferta a Catania grazie alle reti di Martini e Tonin mentre il Taranto di Ezio Capuano si impone per 3-2 in casa del Monterosi Tuscia grazie alle reti di Fabbro, Antonini e Kanoute: per i padroni di casa sono andati a segno Palazzino e Parlati.