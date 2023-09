Cesena, tris contro la Spal. La Casertana sa solo pareggiare

Non solo la Serie A, anche la Serie C si prende la scena: dopo la v ittoria della Juventus Next Gen contro la Recanatese , grazie ai gol di Cerri e Guerra, scendono in campo anche Cesena-Spal (recupero della seconda giornata) e Casertana-Monopoli (recupero della prima giornata).

Tre punti importanti per i ragazzi di Toscano, che si portano a tre punti di distanza dalla capolista Torres nel gruppo B. Solo un pari nell'altro match, con i biancoverdi che restano in una zona calda di classifica.

Serie C, i risultati dei recuperi

Da uno Shpendi in A con l'Empoli a uno in C con il Cesena, entrambi i fratelli hanno conquistato i tre punti. Una serata da incorniciare per Cristian, autore di una meravigliosa doppietta, che ha messo un punto sul match dopo appena 35 minuti. Corazza al 78' ha chiuso i giochi, inutile la rete della bandiera di Antenucci. La Casertana sa solo pareggiare e lo fa anche contro il Monopoli: Curcio apre le danze per i padroni di casa, Starita pareggia.