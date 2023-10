Serie C, il Pescara di Zeman vince ancora: 3-2 contro il Gubbio

PESCARA - Si chiude la 6ª giornata del Girone B della Serie C con il Pescara di Zeman che vince in extremis in casa per 3-2 contro il Gubbio. Tunjiv porta avanti i padroni di casa al 26' ma poi arriva la reazione degli ospiti: pareggio di Udoh al 59' e gol del vantaggio di Di Massimo al 72'. Nel momenti di massima difficoltà il Pescara reagisce: pareggio di Squizzato al 74' e gol partita al 90' di Moruzzi per il 3° successo consecutivo che porta gli abruzzesi al 4° posto a quota 13 punti con una partita da recuperare.