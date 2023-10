Atalanta U23, Palestra illude: è 1 a 1 nel derby. Pari Padova

Il Mantova ha aperto con una vittoria questa settima giornata del campionato di Serie C per quanto riguarda il girone A. L' Atalanta U23 di Modesto non è andata oltre il pareggio contro l' AlbinoLeffe dell'ex Biava nel derby bergamasco. Vittoria esterna per la Virtus Verona sul campo dell' Arzignano, poi altri due pareggi: il Padova ha frenato la sua corsa contro la Pro Patria , ma resta in vetta, e infine le poche emozioni tra Trento e Lumezzane.

Atalanta U23-AlbinoLeffe è pareggio. Padova in vetta

Il girone A è sceso in campo in questo sabato pomeriggio, dopo l'anticipo del Mantova. La Giana Erminio ha trovato tre punti importantissimi per la salvezza contro il Legnago. Al 90esimo è Fall a far gioire i lombardi, dopo il vantaggio di Caferri e il momentaneo pareggio di Sambou. Pro Sesto e Novara non si sono fatte male al Breda con il match che è scivolato via con poche emozioni e zero gol. Renan ha risposto a Bianchimano, invece, nel pareggio tra Renate e Triestina, entrambe le squadre sono in lotta nelle posizioni nobili della classifica.

Palestra ha illuso l'Atalanta U23 perché poi Arrighini ha trovato il pari per l'AlbinoLeffe. Un punto per parte per Modesto e Biava per muovere la classifica. Nelle gare serali è arrivata soltanto la vittoria della Virtus Verona grazie alla rete nel finale di Zigoni. Pareggio senza reti tra Trento e Lumezzane. Un pari anche per il Padova: la squadra di Torrente è andata in vantaggio con Bortolussi e poi Castelli ha trovato la rete dell'1 a 1 della Pro Patria.

RISULTATI