Zeman tagliente: "Giocare sempre da dietro è diseducativo per il calcio"

Zeman e l'impostazione dal basso

Queste le dichiarazioni rilasciate da Zeman dopo la vittoria sulla Spal: "Felice per il risultato, non era una gara semplice. Non sono totalmente contento per ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo: giocavamo troppo da dietro, ed è una cosa diseducativa per il calcio. Accornero? Ha giocato da centravanti perché volevo uno sveglio e capace di giocare tra le linee, Vergani e Tommasini non sono così. Nella prima frazione qualcosa di buono l'abbiamo fatta, in generale però non sono soddisfatto: anche dai difensori c'è stata troppa passività. Felice per i tifosi: spostare più di 1000 persone di domenica non è semplice".