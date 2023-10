Serie C, vola il Cesena: 2-0 all'Arezzo. Ok Perugia e Gubbio, poker Avellino

Arriva dopo sette giornate la prima sconfitta in campionato del Lanerossi Vicenza. La formazione di Aimo Diana cade in casa della Pro Vercelli che conquista un successo importantissimo in chiave salvezza grazie alla rete dopo appena 60 secondi di Alessio Nepi - terzo gol per lui dopo quelli contro Lumezzane e Fiorenzuola -.